Рубль активно растет к доллару и евро на заявлениях Блинкена

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар заметно усилил падение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Инвесторы отреагировали на первые заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Курс доллара составил 76,3125 руб. в 15:51, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,535 руб., подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,23 копейки - до 80,91 рубля.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", очередной всплеск волатильности рубля на торгах в пятницу произошел в ходе пресс-конференции Энтони Блинкена, начавшейся после завершения брифинга Сергея Лаврова. Несмотря на отсутствие явной реакции на заявления российского министра иностранных дел, рубль заметно ускорил рост к доллару и развернулся вверх к евро с началом брифинга его американского коллеги.

Госсекретарь США, в частности, подтвердил, что считает возможным дальнейшие переговоры с Россией по безопасности при условии деэскалации в районе Украины. По его словам, США уже на следующей неделе могут передать России перечень своих "опасений и идей". Блинкен также отметил, что переговоры в Женеве позволили США и России лучше понять позиции друг друга. "Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными", - сказал госсекретарь на пресс-конференции по итогам переговоров.