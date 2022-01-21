Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

Рубль активно растет к доллару и евро на заявлениях Блинкена

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар заметно усилил падение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Инвесторы отреагировали на первые заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Курс доллара составил 76,3125 руб. в 15:51, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,535 руб., подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,23 копейки - до 80,91 рубля.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", очередной всплеск волатильности рубля на торгах в пятницу произошел в ходе пресс-конференции Энтони Блинкена, начавшейся после завершения брифинга Сергея Лаврова. Несмотря на отсутствие явной реакции на заявления российского министра иностранных дел, рубль заметно ускорил рост к доллару и развернулся вверх к евро с началом брифинга его американского коллеги.

Госсекретарь США, в частности, подтвердил, что считает возможным дальнейшие переговоры с Россией по безопасности при условии деэскалации в районе Украины. По его словам, США уже на следующей неделе могут передать России перечень своих "опасений и идей". Блинкен также отметил, что переговоры в Женеве позволили США и России лучше понять позиции друг друга. "Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными", - сказал госсекретарь на пресс-конференции по итогам переговоров.

курсы валют рубль доллар евро Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Рубль и акции РФ отреагировали локальным снижением на заявление замглавы МИД России

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Братья Ананьевы привлечены к субсидиарной ответственности по долгам "Промсвязькапитала"

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза
Массовые протесты в Казахстане

Токаев назвал недопустимым нынешний уровень социального неравенства

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });