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Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро значительно подросли на старте торгов "Московской биржи" в понедельник утром, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на внешних рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,19 - 77,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,225 руб./$1 (+54,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,475 руб./EUR1 (+76,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 64,26 копейки к уровню закрытия 21 января, до 81,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,96 копеек выше официального курса.

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