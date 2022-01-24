Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии сохранил нисходящий импульс прошлой пятницы, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $88 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,5% во главе с бумагами "Русала".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3422,86 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 77,2 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,6%), "Яндекса" (-3,3%), расписки Ozon (-3,3%), акции Polymetal (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НЛМКК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,6%), акции Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,4%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

В США индексы в пятницу упали на 1,3-2,7%, откат S&P 500 (-1,9%) и Nasdaq (-2,7%) стал максимальным с марта 2020 года. Снижение рынка вызвано общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года.

Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки 14000 пунктов, отмечает Market Watch. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.

Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказали давление на рынок.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,8%).

Нефтяной рынок в понедельник демонстрирует рост после коррекции в пятницу, цена Brent находится примерно на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:07 МСК в понедельник выросла до $88,74 за баррель (+1% и -0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $85,9 за баррель (+0,9% и -0,5% в пятницу).