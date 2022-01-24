РБК выяснил, что налог на проценты затронет владельцев вкладов от 700 тысяч рублей

Изначально им облагались вклады свыше 1 млн рублей, но из-за роста ставок ситуация изменилась

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Налог на доходы с депозитов россиян по итогам 2021 года затронет и владельцев вкладов менее 1 млн рублей, если на них начислены проценты больше чем на 42 500 рублей, подсчитал РБК. Изначально налог позиционировался как сбор со вкладов свыше 1 млн рублей.

Изменения произошли из-за удвоения ключевой ставки Банка России и повышения банковских ставок. Теперь под налогообложение может попасть и доход по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей, сказала РБК замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Издание подсчитало, что вкладчик с начальной суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42 850 рублей. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рублей, пишет РБК.

В пресс-службе ФНС заявили, что размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячью рублей (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и несколько небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Российские банки обязаны до 1 февраля проинформировать ФНС о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу. Служба рассчитает сумму налога, собрав данные разных банков о вкладе гражданина. Налог ввели в начале 2021 года, впервые его соберут в 2022 году.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года в обращении к согражданам предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13% и увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Эти налоги он предложил ввести ради поддержки семей с детьми и безработных в условиях пандемии.