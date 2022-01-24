Хедж-фонд миллиардера Нельсона Пельтца купил долю в Unilever

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Хедж-фонд Trian Fund Management LP, возглавляемый миллиардером Нельсоном Пельтцем, приобрел долю в компании Unilever Plc, одном из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Размер доли не уточняется. Trian начала покупать акции Unilever до того, как компания сделала предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline Plc и Pfizer Inc. по выпуску потребительских товаров медицинского назначения, отметил один из источников.

Акции Unilever находятся под давлением в последние месяцы, поскольку компания сталкивается с трудностями в попытках нарастить объемы производства. По словам аналитиков, показатели компании в таких сферах, как производство средств гигиены и фасованных пищевых продуктов, в период пандемии коронавируса уступают ряду конкурентов.

Компания столкнулась с жестким сопротивлением инвесторов в связи с планами по покупке СП Glaxo и Pfizer, что аналитики связывают с неоднозначными итогами ряда других ее крупных приобретений.

Unilever в январе направила предложение о покупке СП Glaxo и Pfizer, в котором компаниям принадлежит соответственно 68% и 32%, за 50 млрд фунтов стерлингов ($68 млрд). Ранее Glaxo заявила, что намерена выделить этот бизнес в самостоятельную компанию, но также готова рассмотреть его продажу.

На прошлой неделе Unilever сообщила, что не намерена улучшать предложение о покупке.