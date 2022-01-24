Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

Мировой рынок криптовалют потерял $130 млрд за последние сутки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок криптовалют потерял $130 млрд за последние 24 часа на фоне продолжающегося падения цены биткойна и эфира, показали данные CoinDesk.

Курс биткойна по данным на 14:00 по московскому времени опустился на 6% - до $33 352. Цена криптовалюты находится на минимуме с 24 июля 2021 года и упала примерно на 51% с рекордного ноябрьского пика.

ЭкономикаЧерный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалютЧерный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалютЧитать подробнее

Стоимость эфира рухнула на 12%, до $2 218, что также является минимумом с июля прошлого года. С ноября, когда курс эфира достиг рекордного максимума, криптовалюта потеряла около 53%.

Динамика котировок криптовалют в целом коррелирует с распродажей высокорискованных активов, таких как акции технологических компаний, например. Это происходит на фоне подготовки инвесторов к более жесткой монетарной политике со стороны ФРС США и повышению процентных ставок.

"Биткойн и криптовалюты реагируют более резко с учетом природы самого актива, и, вероятнее всего, рынок протестирует отметку в $30-32 тыс., принимая во внимание текущие настроения и импульсы", - заявил вице-президент Luno, работающей с криптовалютами, Виджай Айяр.

Айяр также добавил, что, если биткойн продержится выше $30 тыс. дольше недели, тогда может сформироваться база для сохранения на этом уровне до роста рынка в будущем. "Но для входа рынка в "бычью" фазу потребуется какое-то время, учитывая отсутствие уверенности", - отметил эксперт.

Цифровые валюты часто используются в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако аналитики отмечают, что вероятность более "ястребиной" позиции Федрезерва может стать негативным фактором для биткойна и других криптовалют.

Тем временем инвесторы также оценивают влияние на рынок потенциального принятия новых регулирующих сектор норм. На прошлой неделе ЦБ России предложил запретить такие операции с криптовалютами, как майнинг, выпуск, обращение и обмен.

Новости по теме

Новости

Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФ

Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФ

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Доллар и евро продолжили обновлять многомесячные максимумы

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года

Индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года из-за геополитики

Индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года из-за геополитики

Доллар впервые с 7 апреля 2021 года поднялся выше 78 рублей

Расписки Fix Price выросли почти на 5% на новостях о buyback объемом до 4 млрд руб.

Финдиректором Petropavlovsk назначен выходец из "Мечела" и CTC Media

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

Fix Price запустит программу buyback объемом до 4 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });