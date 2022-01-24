Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рубль отыграл часть потерь на Московской бирже в понедельник днем на сообщении, что Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ранее рубль активно дешевел, опустившись к доллару до минимальных отметок с осени 2020 года, к евро - с июля 2021 года.

Курс доллара США составил 78,685 руб./$1 в 16:02 по Москве, что на 64,5 копейки ниже, чем за несколько минут до появления новости. Евро стоил 88,8875 руб./EUR1, подешевев на 74,75 копейки к моменту объявления.

При этом ранее в ходе торгов доллар поднимался выше 79 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года. Евро преодолевал уровень 89 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня после того, как Банк России сообщил о приостановке покупке валюты в рамках бюджетного правила, операции не осуществляются с 15:00 по московскому времени понедельника.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что отслеживает ситуацию на финрынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.