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ВТБ продал долю в разработчике сервиса для застройщиков и управляющих компаний

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ВТБ продал долю в российском сервисе управления недвижимостью "Домиленд", свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

ВТБ вошел в капитал "Домиленда" в ноябре 2019 года на одном из этапов формирования своей жилищной экосистемы. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", структуре группы ВТБ принадлежало 75,7% компании, однако в январе 2022 года собственником доли стал офшор "Лагелла Лимитед".

"ВТБ продал свою долю в компании "Домиленд" крупному инвестору, который продолжит ее развитие. За несколько лет под контролем ВТБ она значительно укрепила свои позиции на рынке, внедрила новые сервисы, в том числе в части онлайн-управления жильем, поэтому сделка для нас оказалась успешной. Функционал компании будет активно применяться в рамках экосистемы недвижимости группы ВТБ для наших клиентов и партнеров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ, не раскрыв покупателя.

Сервис "Домиленд" используется жителями многоквартирных домов, комплексов апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг - управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. Чистый убыток компании по РСБУ за 2021 год составил 71,5 млн рублей, выручка - 24,6 млн рублей. Основатели "Домиленда" Дарья Воронова и Кирилл Воронов владеют 14% и 10,3% долей соответственно.

ВТБ Домиленд

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