Юань вышел на четвертое место по доле в международных расчетах впервые с 2015 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайская нацвалюта в декабре вышла на четвертое место с пятого по объему использования в международных расчетах, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Это произошло впервые с августа 2015 года, отмечает агентство Bloomberg.

Доля юаня в международных платежах поднялась до 2,7% по сравнению с 2,14% в ноябре.

На доллар США в прошлом месяце приходился 40,5% общемирового объема расчетов против 39,2% в ноябре, на фунт стерлингов – 5,9% против 6,7%.

Доля расчетов в евро опустилась до 36,65%, что является минимальным показателем за восемь месяцев, по сравнению с 37,7%.

Иена опустилась на пятую строчку с показателем 2,6%. Доля японской нацвалюты в общемировых платежах осталась на уровне ноября.