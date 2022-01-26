ЦБ в день приостановки покупки валюты успел приобрести ее на 23,5 млрд руб.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 24 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 23,5 млрд рублей (64% от планового ежедневного объема), следует из данных Банка России.

ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 24 января. Это решение регулятор объяснил необходимостью повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, подчеркнул ЦБ.

Резкое ослабление рубля на фоне растущей геополитической напряженности, которое в понедельник приняло форму обвала, сделало решение о приостановке покупки валюты Банком России ожидаемым: такого шага от регулятора ожидал целый ряд экспертов.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2022 году - $44,2 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. Валютные интервенции ЦБ не проводит с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

В период с 14 января по 4 февраля 2022 года плановый совокупный объем покупки валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила должен был составить 585,9 млрд рублей, ежедневный – 36,6 млрд рублей.