ЦБ пока воздержится от возобновления покупок валюты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенные операции могут начаться позже возобновления регулярных, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы пока решение не принимали о том, когда мы возобновим эти покупки. Мы, безусловно, об этом сообщим заранее - до фактического возобновления закупок. Здесь возможно, что, как и в прошлой раз, в 2019 году, мы сначала возобновим регулярные покупки, а потом уже начнем осуществлять и в дополнение отложенные покупки, - сказала она. - Решение при этом будет приниматься исходя из нашей оценки ситуации на рынке, волатильности, ликвидности. Хочу еще раз подчеркнуть, это никак не будет зависеть от каких-то уровней обменного курса".

По ее словам, решение о возобновлении операций с валютой будет зависеть от оценки регулятором в целом волатильности рынка, которая определяется не только динамикой курса, но и глубиной ликвидности рынка.

"Мы исходим из того, что отложенные покупки мы, конечно, растянем во времени, как это мы делали раньше. На какой период? Мы их растянем так, чтобы это оказывало наименьшее влияние на динамику рынков, краткосрочные периоды как минимум", - подчеркнула Набиуллина.

Срок реализации отложенных покупок валюты также будет зависеть от того, сколько приостановка этих операций продлится и какие средства будут накоплены.

Набиуллина заявила, что перспективы возобновления операций с валютой и планы по реализации отложенных операций были заложены в обновленный макроэкономический прогноз, опубликованный в пятницу. "Мы в прогноз заложили, что отложенные покупки будут реализовываться до конца 2023 года, но хочу подчеркнуть, это пока модельная предпосылка, не решение. Решение может от этого отличаться, но вот в модели мы сейчас заложили такую динамику", - пояснила председатель ЦБ.