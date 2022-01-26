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"Татнефть" отказалась от новой установки под выпуск материала для ПЭТ-упаковки на "Экопэте"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Татнефть" отказалась от планов строительства на предприятии "Экопэт" (Калининград) новой установки полиэтилентерефталата (ПЭТФ), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Экопэт" Александр Аникеев.

По его словам, "Татнефть" определилась с перспективами развития "Экопэта", и речь сейчас идет об увеличении мощности действующей установки ПЭТФ с 660 тонн до 800 тонн в сутки.

"В настоящее время ее проектная мощность составляет 660 тонн полимера в сутки. Уже два года мы выпускаем порядка 705 тонн. Перспективная модернизация позволит производить примерно 800 тонн", - сказал Аникеев.

"Но и эта работа потребует серьезных усилий, так как лицензиаты импортного оборудования должны будут согласовать проект именно под российские условия", - отметил он.

Со своей стороны, представитель "Татнефти" сообщил "Интерфаксу", что "Экопэт" будет развиваться в рамках обновленной стратегии развития группы до 2030 года. "Татнефть" утвердила стратегию-2030 в сентябре 2018 года. Обновленный вариант стратегии нефтяная компания планирует принять весной текущего года.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года "Татнефть" купила за 6,45 млрд рублей у банка "Траст" доли и акции компаний, входящих в группу: 100% АО "Экопэт" (производственный комплекс), 100% ООО "ТД "Экополимеры" (торговый дом), 100% промышленного парка ООО "Балттехпром", а также права требования к этим компаниям. "Экопэт" - крупнейшее предприятие по производству и реализации ПЭТФ в России и Восточной Европе. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2011 году. Номинальная мощность завода по производству ПЭТФ составляет 220 тыс. тонн в год.

Предприятие использует технологию MTR (Melt-To-Resin) германской Uhde Inventa-Fischer (UIF). Оно расположено на территории Балтийского промышленного парка и является резидентом особой экономической зоны в Калининградской области. Завод обладает собственной железнодорожной веткой и расположен вблизи международных морских торговых портов Калининград и Балтийск.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Терефталевая кислота является сырьем для производства полиэтилентерефталата. Сейчас единственным производителем терефталевой кислоты в России является башкирский "Полиэф" (входит в холдинг "СИБУР").

Татнефть Экопэт

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