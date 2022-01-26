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ФАС возбудила дело о завышении цен на бензин против "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" в Нижегородской области, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах ведомства по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов.

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По данным Нижегородского УФАС, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.

Также участники заседании окружных штабов ФАС указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.

ФАС отмечает, что розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами без повышения стоимости бензинов.

Королев подчеркнул, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива в регионах, что позволит обеспечить субъекты РФ необходимыми объемами запасов нефтепродуктов для бесперебойной реализации потребителям.

ФАС Нижегородская область ЛУКОЙЛ Газпром нефть

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