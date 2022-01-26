ФАС возбудила дело о завышении цен на бензин против "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" в Нижегородской области, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах ведомства по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов.

По данным Нижегородского УФАС, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.

Также участники заседании окружных штабов ФАС указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.

ФАС отмечает, что розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами без повышения стоимости бензинов.

Королев подчеркнул, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива в регионах, что позволит обеспечить субъекты РФ необходимыми объемами запасов нефтепродуктов для бесперебойной реализации потребителям.