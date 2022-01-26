Запасы нефти в США выросли на 2,38 млн баррелей за неделю
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 247,92 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 млн баррелей, до 125,15 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,18 млн баррелей.