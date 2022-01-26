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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

Курс доллара составил 79,945 руб. в 19:03, что на 1,3125 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 80 рублей. Евро стоил 90,2175 руб., подорожав на 1,4175 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,36 рубля - до 84,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

Московская биржа

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