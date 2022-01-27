В ВТБ при составлении бизнес-плана взяли за ориентир прибыль в 310 млрд руб.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ВТБ при составлении бизнес-плана на 2022 год ориентируется на заложенную в стратегии цель по прибыли в 310 млрд рублей, заявил руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев.

Он указал, что этот год будет сложнее, чем 2021 год, с точки зрения прибыльности. Вызовом для банков станет повторение финансового результата за 2021 год. Прибыль ВТБ по МСФО за 2021 год ожидается на уровне свыше 300 млрд рублей.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что нет оснований думать, что мы не выполним цель по прибыли, заложенную в стратегии. Тот уровень в 310 млрд рублей, который у нас зафиксирован в стратегии, мы на него и ориентируемся с точки зрения планирования на этот год", - сказал Вакеев в ходе онлайн-дискуссии, организованной компанией "Атон".

Он заявил, что банк готов говорить про дивиденды за 2022 год после того, как акционеры утвердят размер выплат за 2021 год. Ожидается, что ВТБ двумя траншами может выплатить на обыкновенные акции дивиденды в размере 50% чистой прибыли за прошлый год.

Вакеев также прокомментировал чувствительность ВТБ к ослаблению рубля и снижению стоимости ОФЗ.

По его словам, чувствительность капитала банка к изменениям валютного курса есть, но она очень незначительная. "Движения курса от 75 до 79 рублей не могут оказать влияние на достаточность капитала. (...) С точки зрения P&L (отчет о прибылях и убытках - ИФ) вообще нет чувствительности", - заявил глава IR ВТБ.

Говоря об ОФЗ, Вакеев отметил, что ВТБ по-прежнему доволен инвестициями в госбумаги, но сейчас интерес у банка к этому инструменту ограничен денежно-кредитной политикой ЦБ.

"Поскольку Минфин хочет занимать в основном по фиксированной ставке, наверное, наш потенциальный спрос на ОФЗ ограничен динамикой ключевой ставки, и мы, наверное, будем пика какого-то ожидать", - сказал он.

Отрицательная переоценка ОФЗ в большей степени влияет на банк через капитал, чем через P&L, но остается в рамках лимитов рыночных рисков и чувствительности капитала, добавил он.