Apple получила рекордную прибыль и выручку в I финансовом квартале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за квартал, завершившийся 25 декабря 2021 года, увеличилась до $123,95 млрд с $111,44 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $119 млрд.

Чистая прибыль Apple в минувшем квартале выросла на 11% - до $34,63 млрд, впервые превысив отметку в $30 млрд. Прибыль в расчете на акцию составила $2,10 по сравнению с $1,68 годом ранее и консенсус-прогнозом на уровне $1,90 на акцию.

Квартальная выручка Apple от продажи iPhone повысилась на 9% в годовом выражении, до $71,6 млрд (аналитики ожидали роста на 3%).

Выручка Apple от продажи компьютеров Mac подскочила на 25%, до $10,85 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $19,52 млрд, доход от реализации носимых устройств и аксессуаров повысился на 13%, до $14,7 млрд.

Между тем продажи планшетов iPad сократились на 14% в годовом исчислении и составили $7,25 млрд. Спад объясняется дефицитом деталей, в частности микрочипов. Руководство компании ожидает, что проблемы с поставками будут менее выраженными в текущем квартале.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи Mac составит $9,88 млрд, iPad - $8,19 млрд, носимых устройств и аксессуаров - $14,36 млрд. Прогноз для сервисной выручки составлял $18,67 млрд.

Apple увеличила квартальную выручку во всех регионах присутствия, кроме Японии, где продажи сократились на 14%.

"Рекордные операционные результаты позволили нам выплатить акционерам почти $27 млрд в прошлом квартале", - сказал финансовый директор компании Лука Маэстри.

Apple снова воздержалась от прогнозов на текущий квартал, однако глава компании Тим Кук сказал, что ожидает роста квартальной выручки.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,22 на акцию по итогам первого финквартала против $0,205 на бумагу годом ранее.

Акции Apple подорожали на 5% на дополнительных торгах. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 16%, до $2,61 трлн.