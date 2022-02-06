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Белорусские iOS-разработчики получили от Apple уведомления о блокировке из-за санкций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Apple отправила iOS-разработчикам с белорусской регистрацией письма с предупреждением о блокировке в связи с санкциями, сообщает портал Onliner.

"При проверке вашей учетной записи мы заметили проблему. Информация о юридическом лице, привязанном к вашей учетной записи, по ряду ограничений полностью соответствует сведениям из списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов, с которыми ограничено сотрудничество", - говорится в сообщении.

Портал уточняет, что изменений в работе платных приложений пока никто не заметил.

Apple Белоруссия

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