РЖД с начала января недосчитались 1,2 млн т грузов на фоне проблем с выгрузкой в портах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ситуация с выгрузкой грузов в портах РФ в последние несколько дней начала выправляться, однако погода все еще оказывает существенное влияние на темпы работы, достаточно много грузовых поездов простаивает на припортовых станциях, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

"За первые 12 дней января из-за проблем с выгрузкой на стороне грузополучателей РЖД не досчитались 1,2 млн тонн грузов, а это почти 1,3 млрд рублей провозных платежей", - сообщил в пятницу замглавы РЖД Алексей Шило на встрече с участниками рынка грузовых перевозок.

По данным РЖД, выгрузка в портах достигла 16,4 тыс. вагонов в сутки, это уже на 3,2% выше уровня 2021 года и на 7,1% выше уровня 2020 года.

Первый замглавы РЖД Сергей Кобзев предложил грузовладельцам совместно с РЖД и портовиками определять очередность подачи вагонов со своими товарами для выгрузки, чтобы избежать срыва экспортных поставок. По его словам, для профилактики смерзаемости крайне важно правильно готовить груз к перевозке. А портовикам – сделать выводы при подготовке к работе в следующую зиму. Это же касается клиентов, работающих со смерзающимися грузами внутри страны. Речь, прежде всего, про минерально-строительные – щебень, который в настоящее время активно отгружается на крупнейшие стройки автодорог.

"Несмотря на потери по экспорту, в целом в январе РЖД ожидает дальнейший рост погрузки. Уже сейчас во внутреннем сообщении она увеличилась на 4%. Хороший задел сделан на южном направлении: погрузка в адрес портов Азово-Черноморского бассейна растет на 16%", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, погодные условия негативно повлияли на погрузку в направлении портов. РЖД в декабре ввели временные ограничения на грузы в адрес нескольких морских терминалов. В январе РЖД пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адреса отдельных операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз.