"Газпром нефть" купила 51% в ТЗК международного аэропорта Ош

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром нефть" в конце 2021 года включила в список аффилированных лиц ООО "Газпромнефть Аэро Ош", сообщается в материалах нефтяной компании.

В пресс-службе "Газпром нефти" информационному агентству "Интерфакс" пояснили, что "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - завершила сделку по приобретению 51% в уставном капитале топливозаправочного комплекса международного аэропорта Ош в Киргизии. "Новое предприятие обеспечит заправку "в крыло" внутренних и международных рейсов во втором по объему пассажиропотока аэропорте республики. Поставки авиатоплива осуществляются с Омского НПЗ "Газпром нефти", - отметили в пресс-службе.

Аэропорт Ош - транспортный хаб, связывающий южные регионы Киргизии со столицей страны Бишкеком. Помимо внутренних авиаперевозок из аэропорта выполняются международные рейсы по более чем 30 направлениям, в том числе в Москву, Дели и Стамбул. Рейсы осуществляют авиакомпании Avia Traffic, Air Manas, Tez Jet, Jazeera Airways, Аэрофлот, S7 Group, Nordwind, Уральские авиалинии и другие.

"Одним из ключевых направлений стратегии развития "Газпромнефть-Аэро" до 2030 года является расширение собственной сбытовой сети до более ста топливозаправочных комплексов. Новый авиатопливный актив в Оше стал 66-м топливозаправочным комплексом компании и вторым в Киргизии. Ранее в 2011 году мы начали заправлять самолеты в Манасе - центральном аэропорте республики. Приобретение ТЗК в Оше стало для нас важной инвестицией в развитие авиатопливной сети", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Газпромнефть-Аэро" Владимира Егорова.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов "в крыло" более чем в 320 аэропортах 71 страны. Клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются свыше 150 российских и иностранных авиакомпаний.