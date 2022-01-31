"АЛРОСА" в январе повысила цены в среднем на 10%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" на январской торговой сессии повысила цены примерно на 10% на фоне расширения дефицита предложения, сообщило агентство Rapaport.

По его данным, цены на мелкие недорогие алмазы выросли примерно на 12-18%, отражая сильные праздничные продажи в США в соответствующих категориях бриллиантов. Для более дорогих товаров рост составил примерно от 5% до 7%. В среднем цены выросли на 8-10%, отметили покупатели.

Корректировка цен была аналогична той, что De Beers провела на своем январском сайте, когда наблюдался резкий рост цен на мелкие товары и более скромный рост цен на крупные камни.

При этом компания не смога удовлетворить сильный спрос со стороны клиентов, сообщили источники Rapaport. Предложенные объемы были на 30% ниже, чем аллокации клиентов по контрактам в сегменте дешевого сырья и на 15-20% ниже в более дорогих категориях. Алмазное сырье было быстро раскуплено, и "АЛРОСА" сообщила клиентам, что предложит им вторую партию товара.

Представитель "АЛРОСА" отметил, что в настоящее время, при отсутствии запасов, поставки отражают структуру добычи на месторождениях. С учетом сезонности, это может привести к некоторой волатильности ассортимента. Компания продолжит предлагать клиентам все доступные объемы алмазного сырья, используя дополнительные раунды и спотовые продажи для поставки товаров вне законтрактованных объемов, добавил представитель алмазодобытчика.