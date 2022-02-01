Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:08Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в отсутствие четких сигналов с мировых рынков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро на "Московской бирже" во вторник утром особо не меняются, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,2925 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 87 руб./EUR1 (0 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,23 коп. к уровню закрытия 31 января, до 81,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,77 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 49,68 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие заметных изменений валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов во вторник связаны с "вялой" динамикой мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен по сравнению с их ростом накануне. Политические новости, которые в последнее время являются важным фактором для курса нацвалюты, также не дают ключевых сигналов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,55 за баррель, что на 0,32 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,42 за баррель, что на 0,31% выше уровня закрытия рынка 31 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют позитивный настрой: японский Nikkei 225 вырос на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,94%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,27%, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 1 февраля.

Американские фондовые индексы демонстрировали заметный рост в последние часы волатильной сессии в понедельник, однако завершили январь резким снижением. С начала месяца Dow Jones потерял 3,3%. Тем временем S&P 500 упал на 5,3%, а Nasdaq Composite - на 9%, и январь стал для этих индексов худшим месяцем с марта 2020 года.

Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв, по оценке аналитиков, будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее. Прогнозируется пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу, и на отчетность крупных компаний.

Московская биржа

Новости

The New York Times купила игру Wordle

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 1 и более п.п.

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

Объем IPO в мире упал в начале 2022 года из-за распродажи на рынках акций

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Бензин Аи-92 на заправках Москвы подешевел впервые с сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });