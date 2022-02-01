Погрузка на сети РЖД в январе выросла на 3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2022 года выросла на 3%, до 3,36 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 104,14 млн тонн в целом за месяц.

План работы РЖД на февраль 2022 года предполагает погрузку в размере 3,535 млн тонн в среднем в сутки, сообщил собеседник агентства.

По итогам февраля 2021 года среднесуточная погрузка на сети РЖД была равна 3 млн 453,6 тонн. Таким образом, рост погрузки в феврале 2022 года может составить 2,4%.

Как сообщалось, по итогам 2022 года компания прогнозирует рост погрузки на 2,4%, до 1 млрд 313 млн тонн.