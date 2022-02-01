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Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"

Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"
Фото: Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Квадра" выросли в начале торгов на Московской бирже во вторник на 37,6% (до 1,1115 копейки за штуку), привилегированные бумаги подорожали почти на 40% (до 0,9535 копейки за штуку) на новостях о продаже пакета 82,47% акций компании структуре "Росатома".

Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны. "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима".

По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд руб. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд руб., сообщал ранее "Интерфакс".

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал/ч. Основным акционером компании является ООО "Группа "Онэксим" Михаила Прохорова с долей 50%, ООО "Бизнесинформ" владеет 24,7%, ООО "Страховая компания "Согласие" - 4,8%, ООО "Бона спорт" - 2,9% (все три также входят в число активов Прохорова).

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. По итогам торгов в понедельник капитализация компании составляла около 16 млрд руб.

Квадра Росатом Онэксим

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