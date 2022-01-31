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Китайская корпорация планирует построить Владивостокскую кольцевую автодорогу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Инвестиционное подразделение китайской China Railway Construction Corporation (CRCC) подало частную концессионную инициативу на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) в Приморье, сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя CRCC International Investment.

В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.

Общая протяженность новой автомагистрали составит около 30 км. Строительство разделено на два этапа. На первом планируется построить 10-километровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота во Владивостоке.

Представитель CRCC International Investment оценивает общий объем инвестиций на первом этапе в пределах 80-85 млрд рублей. Собственные средства китайской компании составят 20-30% от стоимости проекта, остальное планируется привлечь на рынке. Заинтересованность в финансировании стройки уже проявили Евразийский банк развития (ЕАБР) и Дальневосточный филиал Сбербанка.

По словам представителя CRCC International Investment, начать строительство первого этапа планируется в 2023 году. Генподрядчиком стройки выступит российская "дочка" китайской компании - CRCC Rus.

По данным источника издания, проектом также интересуется группа "Бамтоннельстрой-мост" ("БТС-мост"), основным владельцем которой является Руслан Байсаров, в партнерстве с Газпромбанком (ГПБ).

В декабре 2021 года партнеры зарегистрировали во Владивостоке совместную компанию ООО "ВКАД".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 51% долей в ООО у компании "Родиола кэпитал инвестментс" (Москва, 100% принадлежит Байсарову), 49% - у ООО "Инфраструктура ГЧП" (структура ГПБ).

Ранее сообщалось, что строительство ВКАД позволит решить вопросы оптимизации транспортных потоков, разгрузки магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий.

Также сообщалось, что участие в проекте ВКАД планирует принять АО "ВЭБ Инфраструктура" ("ИнфраВЭБ"). Соответствующее соглашение было подписано с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в рамках ВЭФ-2019.

CRCC International Investment Group Ltd является дочерней компанией по управлению инвестициями за границей "Китайской железнодорожной строительной корпорации" CRCC.

CRCC - одна из крупнейших государственных строительных компаний Китая, специализируется на строительстве железных дорог, метро, автодорог, постов, туннелей, жилья, производстве оборудования и проектировании. В России компания реализует ряд проектов в Москве.

Владивосток Китай Приморский край

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