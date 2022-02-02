Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро на "Московской бирже" в среду утром не изменились, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании более четких сигналов с мировых рынков капитала.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 76,728 руб./$1 (-7,7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро не изменился и составил 86,43 руб./EUR. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,2 копейки к уровню открытия 2 февраля, до 81,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,2 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,69 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Цены на нефть в среду утром поднимаются, но без яркой динамики. Надежду на дальнейший рост нацвалюте дает оптимизм участников рынка в отношении рисковых активов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $89,4 за баррель, что на 0,27 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,43 за баррель, что на 0,26% выше уровня закрытия рынка 1 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют позитивный настрой: японский Nikkei 225 вырос на 1,52%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,3%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,45%.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в плюсе и продлили серию повышений до трех торговых дней подряд. Январь все три основных индекса завершили падением из-за опасений, что Федеральная резервная система будет резко ужесточать денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию, что негативно отразится на темпах экономического роста. Рынки ожидают, что Федрезерв минимум четырежды повысит ставку в текущем году, а также приступит к сокращению объема активов на своем балансе.

Однако рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года.

Во вторник в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).