Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,5% благодаря внешнему позитиву

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным ростом цен blue chips благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил чуть более 0,5%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3567,23 пункта (+0,54%), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали расписки OZON (+1,3%), акции Сбербанка (+1,3%, "префы" выросли в цене на 0,7%), "Магнита" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,3%),

Подешевели акции "Полюса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Русала" (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76,73 руб./$1 (-0,08 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 2 февраля, является следствием как благоприятной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе растущих цен на нефть, так и локального снижения геополитических и санкционных рисков в отсутствие новых важных сообщений на эту тематику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений.

"Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства. "Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться", - отмечается в сообщении.

При обсуждении ситуации на Украине Лавров призвал "вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей", заявили в МИД РФ.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в плюсе и продлили серию повышений до трех торговых дней подряд. Январь все три основных индекса завершили падением из-за опасений, что Федеральная резервная система будет резко ужесточать денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию, что негативно отразится на темпах экономического роста. Рынки ожидают, что Федрезерв минимум четырежды повысит ставку в текущем году, а также приступит к сокращению объема активов на своем балансе. Однако рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года.

Во вторник в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также демонстрируют умеренно позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет почти 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,45% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на американском рынке акций 2 февраля.

Цены на нефть в ходе утренних торгов в среду слегка подрастают. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,35 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,39 за баррель, прибавив 0,22% по отношению к закрытию 1 февраля.