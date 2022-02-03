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Brent подешевела до $89,26 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после роста днем ранее.

К 8:04 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,23%), до $89,26 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,31, до $89,47 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,39%), до $87,92 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,06, до $88,26 за баррель.

Инвесторы оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, пишет Trading Economics.

Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта.

Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,12 млн баррелей и составили 250,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей, до 122,74 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК Минэнерго США

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