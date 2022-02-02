Обыкновенные акции "Квадры" перешли к снижению после роста на 61% накануне

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Квадра" перешли к снижению в начале торгов на Московской бирже в среду (-4,1%, до 1,2465 копейки за штуку) после роста почти на 61% накануне; при этом привилегированные бумаги продолжают дорожать (+18,3%, до 1,128 копейки за штуку) после роста на 40% во вторник, догоняя тем самым по темпам повышения "обычку", на новостях о продаже пакета 82,47% акций компании структуре "Росатома".

Как сообщалось накануне, группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра". "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - сообщал "Онэксим".

По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд руб. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд руб., сообщал ранее "Интерфакс".

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал/ч. Основным акционером компании является ООО "Группа "Онэксим" Михаила Прохорова с долей 50%, ООО "Бизнесинформ" владеет 24,7%, ООО "Страховая компания "Согласие" - 4,8%, ООО "Бона спорт" - 2,9% (все три также входят в число активов Прохорова).