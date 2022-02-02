Продажи Volvo в январе упали на 20% из-за дефицита микрочипов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Шведский производитель автомобилей Volvo Cars в январе сократил продажи на 20,2% в годовом выражении из-за сохраняющегося дефицита микрочипов в автомобильной отрасли.

Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом месяце автопроизводитель реализовал 47,561 тыс. машин по сравнению с 59,588 тыс. в январе 2021 года.

В Европе продажи упали на 24,8%, до 18,691 тыс. автомобилей, в Китае – на 23,6%, до 14,629 тыс. Число реализованных в США машин уменьшилось на 12,8%, до 7,11 тыс.

На электромобили и гибриды модельного ряда Recharge пришлось 31,7% всех продаж Volvo в январе. К 2030 году компания рассчитывает отказаться от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Volvo работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 38 тыс. сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. купила шведскую компанию в 2010 году. Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие – на предприятии в Улофстрёме (Швеция).