Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Продажи Volvo в январе упали на 20% из-за дефицита микрочипов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Шведский производитель автомобилей Volvo Cars в январе сократил продажи на 20,2% в годовом выражении из-за сохраняющегося дефицита микрочипов в автомобильной отрасли.

Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом месяце автопроизводитель реализовал 47,561 тыс. машин по сравнению с 59,588 тыс. в январе 2021 года.

В Европе продажи упали на 24,8%, до 18,691 тыс. автомобилей, в Китае – на 23,6%, до 14,629 тыс. Число реализованных в США машин уменьшилось на 12,8%, до 7,11 тыс.

На электромобили и гибриды модельного ряда Recharge пришлось 31,7% всех продаж Volvo в январе. К 2030 году компания рассчитывает отказаться от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Volvo работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 38 тыс. сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. купила шведскую компанию в 2010 году. Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие – на предприятии в Улофстрёме (Швеция).

Volvo

Новости

Softline увеличила объем buyback до $100 млн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов в ожидании внешних сигналов

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа

Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

Цены на энергорынке РФ вновь выросли и пробили максимумы

"Газпром" сохраняет высокую заявку на транзит через Украину на среду

"Золотая корона" запретила транзакции с криптовалютой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });