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Трейдеры ждут ухудшения ситуации с поставками алюминия на фоне эскалации вокруг Украины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Разногласия между США и Россией по поводу Украины усиливают давление на производителей алюминия, которые уже пострадали от роста цен на электроэнергию за прошедший год, пишет The Wall Street Journal.

Россия является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, и трейдеры опасаются проблем с российским экспортом в случае ухудшения конфликта с Украиной.

Мировые производители металла уже столкнулись с масштабным давлением из-за роста цен на энергоносители, спровоцировавшего закрытие ряда заводов в Китае и Европе, которые не смогли сократить расходы в достаточной мере для того, чтобы остаться прибыльными.

Цены на природный газ в Европе взлетели почти в пять раз по сравнению с годом ранее из-за холодной погоды и уменьшения поставок газа из России.

В свою очередь, рост цен на алюминий увеличивает расходы для покупателей, в числе которых находятся автопроизводители, которые уже испытывают на себе давление из-за проблем с цепями поставок и глобального дефицита микросхем.

Цены на алюминий увеличились на 24% за последние шесть месяцев, до более чем $3100 за тонну, приблизившись к максимуму за десятилетие.

Американская алюминиевая компания Alcoa Corp. в минувшем году сообщила, что закроет убыточный завод по производству алюминия в Испании мощностью 228 тысяч тонн в год. Предприятие, вероятно, прекратит работу примерно на два года из-за проблем, связанных с ростом цен на энергоносители. Цены на электроэнергию в Испании в конце прошлого года достигли рекордного максимума.

Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro AS сообщил, что сократит объем производства на предприятии в Словакии до 60% от общей мощности в связи с ростом цен на электроэнергию.

Другие компании, владеющие заводами по производству алюминия в таких странах, как Черногория, Румыния и Франция, также озвучили планы по сокращению добычи. Ранее на такой шаг пошли производители из Китая.

В Европе за последнее время была приостановлена работа предприятий, совокупная производственная мощность которых составляла около 810 тысяч тонн в год, говорит специалист по стратегии на сырьевых рынках Macquarie Линн Чжао. В Китае, в свою очередь, приостановлена работа предприятий мощностью несколько миллионов тонн.

Если цены на энергоносители продолжат расти, еще нескольким производителям в Европе придется либо сократить объемы производства, либо приостановить работу предприятий, предупреждают аналитики.

США Украина Alcoa Испания Norsk Hydro Словакия Норвегия Китай

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