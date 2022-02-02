Годовой оборот Ozon от продаж и услуг превысил 445 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За IV квартал 2021 года оборот от продаж и услуг онлайн-ритейлера Ozon (GMV) вырос более чем в 2,3 раза и превысил 175 млрд рублей, сообщила компания.

По расчетам аналитиков 3 инвесткомпаний и банков ("Ренессанс Капитала", Goldman Sachs и Xtellus), GMV Ozon в IV квартале ожидался в диапазоне от 166,1 млрд рублей до 172,8 млрд рублей.

Компания также отметила, что в IV квартале обеспечила обеспечил положительный операционный и свободный денежный поток.

Доля маркетплейса Ozon в общем GMV превысила 67% по сравнению с 52% в IV квартале 2020 года.

В IV квартале Ozon нарастил количество заказов более чем в 3 раза год к году - показатель превысил 90 млн и оказался выше, чем за весь 2020 году (74 млн).

Количество активных покупателей на Ozon выросло более чем на 85%, превысив 25 млн. Количество активных продавцов показало рост более чем в 3 раза год к году - и превысило 90 тыс.

Кроме того, в сообщении компании отмечается, что в IV квартале Ozon получил положительный операционный и свободный денежный поток.

Положительный операционный денежный поток обеспечен, в первую очередь, благодаря позитивной динамике оборотного капитала.

На 31 декабря денежные средства и их эквиваленты на счетах компании составили 126 млрд рублей.

По итогам 2021 года GMV Ozon, включая услуги, вырос в 2,25 раза и превысил 445 млрд рублей. Собственный прогноз компании по этому показателю в 2021 год подразумевал рост на 120%.

По итогам 2022 года Ozon ожидает роста показателя GMV, включая услуги, на уровне 80% или более по сравнению с показателем 2021 года.