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Минфин в феврале направит на покупку валюты и золота 634,7 млрд руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6 млрд руб.). При этом по общей сумме февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций, превысив январский максимум в 585,9 млрд рублей.

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Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале в размере 709,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 74,8 млрд рублей.

Трансляции покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок временно приостановлена Банком России с 24 января 2022 года, напоминает Минфин. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке будет принято ЦБ и с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Минфин РФ золото

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