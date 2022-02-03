Shell объявила buyback на $8,5 млрд

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell завершила четвертый квартал с чистой прибылью, в том числе благодаря повышению цен на углеводороды. Она представила отчет, а также сообщила о новой программе обратного выкупа акций.

В октябре-декабре чистая прибыль Shell составила $11,461 млрд против чистого убытка в $4,014 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до $6,391 млрд с $393 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем прогнозировали $5,22 млрд.

Прибыль с учетом изменения производственных расходов (CCS) - ключевой для Shell показатель, за которым внимательно следит рынок - составила $11,081 млрд по сравнению с убытком в $4,478 млрд в четвертом квартале 2020 года.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился на 6,8% в годовом выражении - до 3,142 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с). Тем не менее, по сравнению с третьим кварталом производство выросло на 2%.

На конец декабря чистый долг компании составлял $52,6 млрд против $57,5 млрд тремя месяцами ранее. Сокращение обусловлено, главным образом, генерированием свободного денежного потока, что частично нивелировалось выплатами дивидендов и выкупом акций, отмечается в отчетности.

Капзатраты Shell по итогам 2021 года составили $20 млрд. Компания ожидает, что в текущем году они будут находиться около нижней границы объявленного ранее диапазона в $23-27 млрд.

Компания объявила также о запуске программы buyback объемом $8,5 млрд в первой половине 2022 года. В прошлом году Shell выкупила свои акции на сумму $3,5 млрд.

Дивиденды за четвертый квартал составят $0,24 на акцию, также как и за третий квартал. При этом компания планирует повысить их до $0,25 на акцию в этом квартале.