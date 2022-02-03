Энергетики попросили дать им право отключать нелегальных майнеров

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские энергосбыты и гарантирующие поставщики предложили прописывать цели энергопотребления при техприсоединении и и дать им право отключать потребителей, чьи заявленные цели энергоснабжения не соответствуют фактическим.

Такие предложения "Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний" направила профильному комитету Госдумы, в котором недавно проходило совещание о влиянии майнинга криптовалют на энергетику. Соответствующие материалы ассоциация разместила в своем канале в Telegram.

Изменения в техприсоединении энергетики предлагают прописать в "Правилах техприсоединения" с возможностью аннулирования договора, а основания для отключения - в нормативно-правовых актах правительства.

Помимо этого, поставщики предлагают обязать провайдеров предоставлять сетям и ГП информацию о расположении IP-адресов майнеров, четко обозначить, что именно является бытовым потреблением в Жилищном и/или Гражданском кодексе, а также предусмотреть в КоАП ответственность за нарушение правил пользования коммунальными услугами (например, за использование электроэнергии в небытовых целях или за неоднократное непредоставление доступа к оборудованию для его осмотра).

Также в предложениях ассоциации идет речь о дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления по решению субъектов (ранее такое решение приняло правительство).

Сбыты подчеркивают, что незаконный майнинг криптовалют в жилых помещениях "влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, так как бытовая сеть не рассчитана на большие нагрузки", и майнинг должен осуществляться в коммерческих помещениях. При этом увеличение объемов потребления майнерами влияет на других потребителей, чьи расходы растут за счет перекрестного субсидирования и сверхбалансовых объемов.

Оценить ущерб от незаконного майнинга в России в ассоциации затрудняются, так как это потребление учитывается в совокупном объеме потребления населения. "Судить о коммерческом использовании электроэнергии гражданами, в том числе и на майнинг, можно исходя из объемов потребления намного выше среднего уровня (например, свыше 1500 кВт.ч в месяц в отсутствие электроотопления) на домохозяйство", - отмечают в ассоциации. Отдельная проблема при выявлении нелегальных майнеров - старое оборудование учета без хранения данных и почасового профиля. Поставщики ожидают, что эта ситуация станет лучше в течение 10-15 лет, когда старые приборы заменят на системы интеллектуального учета.