Цена Brent превысила $92 за баррель впервые с 2014 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился в пятницу, котировки североморской нефти марки Brent превысили отметку в $92 за баррель впервые с октября 2014 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:49 по московскому времени в пятницу составила $92,05 за баррель, что на $0,94 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $91,28 за баррель, что на $1,01 (1,12%) выше итогового значения сессии в четверг. Котировки WTI также находятся на максимуме с октября 2014 года.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающего спроса. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.