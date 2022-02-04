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Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе

Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост к вечеру пятницы. В ходе сессии цены обновили семилетние рекорды на фоне сохраняющегося беспокойства из-за геополитических рисков и потенциала ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.

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К 18:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,32 (2,55%), до $93,43 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,6 (2,88%), до $92,87 за баррель.

Стоимость нефти может вырасти по итогам седьмой недели подряд. С начала текущего года энергоресурс поднялся в цене уже на 20% при том, что за весь прошлый год рост составил около 40%.

Поддержку американской WTI оказывает снежная погода в США. "Подъем котировок был спровоцирован похолоданиями в Техасе, что усиливает беспокойство о возможных остановках нефтедобычи в Пермском бассейне", - сообщил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

Другим важным фактором также остаются геополитические риски, связанные с ростом напряженности в российско-украинских отношениях. Усугубляющаяся ситуация в Восточной Европе привела к тому, что аналитики JPMorgan спрогнозировали сценарий, при котором цена Brent поднимается до $120 за баррель.

Тем временем трейдеры ставят под сомнения потенциал стран ОПЕК в выполнении сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц для удовлетворения растущего спроса. На очередном заседании ОПЕК+ было принято решение продолжать придерживаться плана наращивания производства в марте.

"Текущая ситуация на рынке нефти на самом деле не такая напряженная, как это предполагают участники. Именно ожидания недостаточности поставок в краткосрочной перспективе - в марте и апреле - учитывают трейдеры при ценообразовании", - считают эксперты Rystad Energy.

Brent WTI США Техас ОПЕК Восточная Европа

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