Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.

Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора.

"В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков", - говорится в сообщении.

По мнению рейтингового агентства, январские события в Казахстане несущественно повлияли на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне.

"В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте премьера Казахстана.