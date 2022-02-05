Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:11Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 390 833 248+2 804 243

Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.

Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора.

"В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков", - говорится в сообщении.

По мнению рейтингового агентства, январские события в Казахстане несущественно повлияли на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне.

"В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте премьера Казахстана.

Fitch Казахстан

Новости по теме

Новости

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе

Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе

"Роснефть" оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрд

Рынок ждет Иран - эксперты не спешат пересматривать прогноз цены нефти на 2022 г. Обзор

Рынок ждет Иран - эксперты не спешат пересматривать прогноз цены нефти на 2022 г. Обзор

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома"

Цена нефти WTI вслед за Brent поднялась выше $92 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });