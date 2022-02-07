Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские "цифровые атташе", основной задачей которых станет продвижение отечественных программных продуктов за рубежом, начнут работать в 2022 году в 16 странах, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Соответствующее соглашение подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

"Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача - развитие экспорта российских цифровых решений", - приводят в аппарате слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах, в том числе в Бразилии, Вьетнаме, Малайзии. "В дальнейшем география их присутствия будет расширяться - 2024 году до 28 стран присутствия", - заявил Чернышенко.

Как уточнили в аппарате, институт "цифровых атташе" будет востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В числе стран присутствия рассматриваются также Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

Отбором кандидатов на должности "цифровых атташе" займется Минцифры. Как пояснил замглавы ведомства Максим Паршин, такие специалисты должны ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и "понимать конкурентные преимущества отечественных решений". Кроме того, они должны знать российское и международное законодательство в сфере торговли, иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры, и знать язык страны пребывания.