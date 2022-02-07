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В "Росатоме" проработают возможность строительства АЭС для "Газпрома"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" начинает прорабатывать для ПАО "Газпром" возможность перевода системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы. Для их снабжения может потребоваться строительство АЭС в Западной Сибири. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что перевод экспортного потока газа по северному коридору на электричество позволит "Газпрому" снизить углеродный след на фоне ужесточения подходов ЕС к его регулированию.

По данным газеты, в ноябре 2021 года на заседании президиума научно-технического совета "Росатома" обсуждался вопрос о переводе агрегатов большой (до 25 МВт) мощности, предназначенных для транспортировки газа, на электропривод с использованием АЭС. Этот шаг рассматривается "в среднесрочной и долгосрочной перспективах".

Президиум совета решил подготовить предложения по использованию АЭС для транспортировки газа в рамках соглашения о сотрудничестве "Росатома" и "Газпрома", сказали источники газеты, знакомые с ходом заседания.

Одним из возможных сценариев является строительство новой АЭС в Западной Сибири специально для перекачки газа. При этом остается открытым вопрос резервных мощностей – работу электропривода должен страховать независимый источник, которым, скорее всего, все равно будет газовая турбина. Мощность АЭС неизвестна, как и то, будет ли ее выработка уходить в сеть, говорится в материале издания.

"Газпром" рассматривал возможность использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов еще в 2007 году для проекта Nord Stream. Тогда предполагалось, что до отправной компрессорной станции газопровода – гигантской КС "Портовая" – может быть протянута линия от Ленинградской АЭС. Впрочем, в тот момент использование электроприводных ГПА было более дорогим, чем газотурбинных.

Росатом Газпром

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