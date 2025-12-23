ЦБ хочет распространить сервис для анонимных осведомителей на руководителей финорганизаций

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет распространить сервис для анонимных осведомителей на руководителей финансовых организаций, заявила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

В 2022 году ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций. Сервис помогает выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций. С помощью сервиса можно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

"Как только мы объявили об этом сервисе, к нам поступило 40 обращений. Ряд обращений нам был очень полезен: мы проработали вопрос с финансовыми организациями, и они внесли необходимые изменения", - рассказала она.

По словам Тяжельниковой, после этого ЦБ не получал обращений, так как информация о структуре собственности перестала быть публичной.

"Мы хотим вернуться к этой практике, расширить этот анонимный сервис на сайте Банка России и распространить его также на руководителей. Например, сотруднику конкретной финансовой организации более очевидно, что внутри организации процессом "рулит" не официальный руководитель, а, допустим, его советник. Или, может, руководитель вообще в офисе не бывает. Мы надеемся, что таких практик в реальности будет очень мало или вообще не будет. И мы сами (департамент - ИФ), и представители надзорных подразделений ЦБ, приглашая руководителей финансовой организации на встречу, активно работаем с первыми лицами и многие возникающие вопросы решаем в тесном контакте", - рассказала она.