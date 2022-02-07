Эксперты прогнозируют рост мировых продаж украшений с бриллиантами до 7% в 2022 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - в 2022 году глобальные продажи ювелирных изделий с бриллиантами могут вырасти на 5-7% на фоне продолжающегося роста спроса на основных рынках, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Bain в обзоре The Global Diamond Industry 2021-22.

В консервативном сценарии Bain допускает замедление продаж во втором полугодии и спад в 2023 году, вызванный в первую очередь ростом процентных ставок и возобновлением путешествий.

В 2021 году рынки предметов роскоши и ювелирных изделий с бриллиантами продемонстрировали рекордный за десятилетие рост (на 35% и 29% соответственно), отмечает Bain. Продажи ювелирных изделий с бриллиантами восстановились, так как вызванные COVID-19 ограничения были ослаблены, а возможности для покупок подарков в сфере впечатлений оставались низкими. Маркетинг и возрождение спроса, связанного с отложенными свадьбами, также способствовали росту продаж.

Bain ожидает, что первое полугодие 2022 года будет успешным для рынка, а после возможно как продолжение роста (основной сценарий), так и краткосрочная коррекция.

В сценарии продолжающегося восстановления ожидается, что США и Китай сохранят устойчивый импульс роста, в то время как другие регионы вернутся к своим допандемийным уровням. Активность на рынке будет подкрепляться успешными программами вакцинации, отсутствием масштабных локдаунов и возобновлением межрегиональных поездок.

В этом случае в 2022 году продажи ювелирных изделий с бриллиантами могут вырасти на 5-7%, после чего замедлятся до 2-4%. Продолжающийся рост спроса и ограниченное предложение алмазного сырья принесут пользу как горнодобывающим компаниям, так и участникам midstream, поддерживая дальнейший рост цен.

В сценарии краткосрочной коррекции спрос на украшения замедлится во втором полугодии 2022 года - первом полугодии 2023 года на фоне роста процентных ставок и возможного роста налогов, что отразится на потребительской активности. Восстановившиеся потребительские предпочтения в секторе впечатлений и путешествий сократят траты на украшения.

При этом сценарии спрос на ювелирные изделия подрастет всего на 2-4% в 2022 году, а в следующем году - упадет на 2-4%, считает Bain. В 2024 году рынок вернется к росту - на 1-3%, на фоне 2%-го повышения ВВП и роста среднего класса в Китае и Индии.

По мере снижения розничных продаж спрос на бриллианты со стороны ювелиров может также снизиться, нарушая паритет цен на алмазы и бриллианты в краткосрочной перспективе.

Спрос на алмазы даже в этом сценарии будет стабильным, но производственные прогнозы будут более консервативными, предполагая среднесрочное снижение мировой добычи на 1-2% в год.

При этом наиболее вероятное развитие событий ближе к результату "продолжающийся рост во всех сегментах", поскольку отрасль находится в гораздо лучшем финансовом положении, чем во время предыдущих рецессий. Уровни запасов ювелирных изделий с бриллиантами, а также бриллиантов и алмазов являются одними из самых низких и самых здоровых в отрасли за последнее десятилетие, считает Bain.

Сильный спрос на украшения с бриллиантами, исчерпание запасов и активизация ограночных предприятий Индии в начале прошлого года привели к росту цен на алмазы и бриллианты. Цены на алмазы в 2021 году выросли на 21% (после падения на 7% и 11% в 2019 и 2020 гг соответственно), цены на бриллианты - на 9% (после падения на 3% и 5% соответственно). К концу прошлого года цены на алмазы и бриллианты достигли предшествующих пандемии уровней и своих средних значений, но по-прежнему ниже исторических максимумов 2011 года. Алмазы - на 26% ниже тех уровней, бриллианты - на 20%, говорится в докладе.

Добыча алмазов в 2021 году выросла на 5%, до 116 млн карат, что все еще на 20% ниже уровня 2019 года. Рост на 16 млн карат, который был обеспечен за счет переработки более богатой руды или возобновления работы ряда месторождений в Ботсване, Канаде, России и ЮАР, компенсирован выпадением 11 млн карат, которые добывались на закрытом в конце 2020 года австралийском руднике Argyle.

Продажи алмазного сырья при этом выросли на 62%, так как производители реализовали основную массу своих запасов, чтобы удовлетворить спрос со стороны огранщиков. К концу 2021 года запасы в секторе переработки достигли исторического минимума, сократившись до 29 млн карат, что близко к среднему технологическому уровню. Рентабельность добывающих компаний за счет активных продаж и роста цен выросла на 9-11 п.п.

По оценке Bain, добыча в 2022 году достигнет более 120 млн карат, но вряд ли приблизится к допандемийным уровням в течение следующих 5 лет. Из-за недостатка новых крупных проектов и ограниченности инвестиций в геологоразведку рост производства останется на уровне 1-2% в год в течение 5 лет. Рост спроса и дефицит производства поддержат цены на алмазное сырье.

Рост предложения со стороны подержанных ювелирных изделий также ограничен, считает Bain, по крайней мере, в среднесрочной перспективе: для этого розничные наценки и дисконты в ломбардах должны быть компенсированы резким ростом цен на бриллианты и созданием надежных механизмом оценки для владельцев украшений, желающих их продать.