Ларри Пейдж продал акции Alphabet стоимостью более $80 млн

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Один из основателей и член совета директоров Alphabet Inc. Ларри Пейдж продал бумаги компании на сумму более $80 млн, спустя несколько дней после того, как цена акций взлетела на фоне впечатляющих квартальных результатов и сообщения о грядущем сплите. Об этом сообщает МarketWatch.

В уведомлении Alphabet, поданном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США говорится, что Пейдж продал 13 889 акций класса C на открытом рынке 3 февраля. Бумаги были проданы по средней цене $2920,53, по подсчетам MarketWatch. Таким образом, Пейдж привлек $40,56 млн.

В тот же день он приобрел 13 889 акций Alphabet класса A за счет конвертации деривативов и также продал 13 889 акций класса А по средней цене $2926,36, получив за них $40,64 млн.

За день до этого бумаги Alphabet класса C подорожали на 7,4%, а более активно торгуемые акции класса A - на 7,5%, что было связано с публикацией отчета компании за четвертый квартал.

Холдинговая компания Google зафиксировала рост прибыли и выручки в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка, а также объявила о решении провести сплит акций.

Между тем за прошедшие три месяца до конца торгов в пятницу акции класса C подешевели на 4,2%, а класса A - на 3,7%, тогда как индекс S&P 500 снизился на 4,2%.