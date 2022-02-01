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Стоимость криптовалют увеличивается после падения по итогам января

Стоимость криптовалют увеличивается после падения по итогам января
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость криптовалют растет во вторник после падения по итогам января.

Цена биткойна по данным на 16:10 по московскому времени поднялась на 0,7% за последние 24 часа и составила $38 709. По итогам января стоимость криптовалюты рухнула на 18%. При этом в прошлом месяце котировка достигла минимума в $33 тыс. с рекордного значения ($68,99 тыс.), зафиксированного в ноябре 2021 года. Темпы падения биткойна стали худшими с 2018 года, когда он потерял в цене 29%.

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Стоимость эфира к 16:15 по Москве поднялась на 4,16%, до $2,792 тыс. В январе эфир подешевел на 28%.

По мнению аналитика Oanda Эдварда Мойя, на рынке криптовалют вновь установится тенденция роста, если доллар продолжит слабеть из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС.

"Наиболее вероятный сценарий для биткойна - продолжение консолидации, но если аппетит к риску останется сильным в феврале, то возможен сценарий притока больших денег на рынок", - отметил аналитик.

Между тем владельцы биткойна в среднем ожидают, что стоимость криптовалюты поднимется до $55 223 в следующие 3 месяца, показали результаты опроса Morning Consult. При этом настрой тех, которым принадлежит более $500 в биткойнах, наиболее "бычий". Они ждут роста криптовалюты до $62 439 в следующие полгода.

Биткойн

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