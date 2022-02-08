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Nissan сообщил о возвращении на прибыльный уровень в III финквартале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. сообщил, что вернулся на прибыльный уровень в третьем квартале 2021 финансового года, в частности, благодаря сильным результатам в США.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 32,69 млрд иен ($284 млн) по сравнению с чистым убытком в 37,76 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 13,66 млрд иен.

Квартальная выручка автопроизводителя сократилась на 0,8%, до 2,207 трлн иен, операционная прибыль подскочила на 93%, до 52,2 млрд иен.

С начала текущего финансового года продажи Nissan достигли 2,906 млн автомобилей. Компания сохраняет годовой прогноз реализации автомобилей на уровне 3,8 млн единиц, несмотря на то, что нехватка полупроводниковых компонентов, а также рост заболеваемости COVID-19 после появления "омикрона", негативно сказываются на операциях ее предприятий.

Автопроизводитель повысил прогноз чистой прибыли на текущий фингод до 205 млрд иен со 180 млрд иен благодаря контролю расходов и ослаблению иены. В то же время прогноз выручки был ухудшен до 8,71 трлн иен с 8,8 трлн иен.

За последние 12 месяцев акции Nissan подешевели на 5,8%.

Nissan Япония США коронавирус

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