Deloitte отбился от ФНС с помощью довода о выгоде участия в ПМЭФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Москве, которая доначислила АО "Делойт и Туш СНГ" 23,67 млн рублей налогов, отказавшись практически полностью учесть в расходах затраты на участие в форумах и рекламу под брендом Deloitte.

Суд признал справедливыми доводы компании, среди которых - получение 1,5 млрд рублей от участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Налоговики сочли, что "Делойт и Туш СНГ" неправомерно учло в расходах для расчета налога на прибыль затраты на общую сумму 66,69 млн рублей по договорам 2014-2016 годов об участии в ПМЭФ, "Неделе российского ритейла", на рекламные услуги Российского футбольного союза, при проведении "Премии РБК" и прочих мероприятий, а также не имело права применить вычеты по НДС.

Это решение сотрудники ФНС построили на доводе, что раз в рекламе использовался бренд Deloitte, то проведенные мероприятия были направлены на его продвижение, распространение информации о деятельности участников одноименной "группы компаний" по всему миру, а также рекламу сайта www.deloitte.ru/www.deloitte.com.

Сумму доначислений инспекторы высчитали, прикинув масштаб бизнеса "Делойт и Туш СНГ" на фоне всей международной сети Deloitte (0,255% в 2014 году, 0,2312% в 2015-м и 0,2656% в 2016-м). Только в этой части, по мнению сотрудников ФНС, и может быть сокращена налоговая база.

Суд с этим не согласился. "Применение инспекцией термина "группа компаний" искажает существо организационно-правовой формы компаний, входящих в международную сеть "Делойт", - говорится в решении. Суд признал справедливость доводов "Делойт и Туш СНГ", которое указывало, что международная сеть Deloitte не представляет профессиональных услуг, не управляет, не контролирует и не владеет какой-либо долей участия в какой-либо фирме-участнике или аффилированных организациях, а объединение осуществлено "в целях установления стабильно высокого уровня качества, профессионального поведения и обслуживания".

"Следовательно, фирмы международной сети Deloitte во всем мире являются отдельными и независимыми юридическими лицами, самостоятельно, на свой риск осуществляющими предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, - согласился суд в решении. - Таким образом, каждая из компаний, входящих сеть, несет свои собственные расходы на рекламу, в том числе в отношении мероприятий, участниками которых являются сотрудники соответствующей компании".

О том, что расходы осуществлялись в интересах "Делойт и Туш СНГ", свидетельствует, по мнению суда, и ориентация рекламных мероприятий на рынок России и стран ближнего зарубежья. "Как верно указано обществом в представленных объяснениях, "наивно полагать, что размещение рекламы на мероприятии "Неделя российского ритейла", на футбольных матчах Российского футбольного союза, при проведении ежегодной премии "Премия РБК" и др. было направлено на получение дохода не самим обществом, а другими организациями, которые осуществляют деятельность в Анголе, Бахрейне, Камбодже, Японии, США и более чем в 100 других государств, где такие иностранные организации осуществляют свою деятельность с использованием товарного знака Deloitte.", - говорится в решении.

Обратил внимание суд и на доводы "Делойт и Туш СНГ", которые можно расценить не только как свидетельство того, что рекламное воздействие на потенциальных клиентов в принципе оказывалось, но и в пользу эффективности этих мероприятий. "Так, например, участие сотрудников общества только в Петербургском международном экономическом форуме в 2014-2016 годах, а также реклама самого общества как партнера данного форума, привели к получению обществом в 2014-2017 годах дохода в размере более 1,5 млрд рублей от крупнейших заказчиков-участников данного форума", - говорится в решении.

Раскритиковал суд и подход инспекции к учету рекламных расходов, назвав его "незаконным и ошибочным". В решении, в частности отмечается, что показатели совокупной выручки компаний сети Deloitte ($32,4 млрд, $35,2 млрд и $36,8 млрд за финансовые годы, закончившийся 31 мая 2014-2016 годов) несопоставимы с данными российского стандарта бухгалтерского учета.

АО "Делойт и Туш СНГ" оказывает аудиторские, консалтинговые, юридические и другие услуги. Через ООО "Делойт аудит" компанией, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в равных долях владеют партнеры Deloitte Владимир Бирюков, Александр Дорофеев, Людмила Гречаник, Егор Метелкин и Ольга Табакова.

Выручка "Делойт и Туш СНГ" в 2020 году выросла на 13,8% до 6,19 млрд рублей, чистая прибыль составила 216,63 млн рублей против убытка в 316,77 млн рублей годом ранее.