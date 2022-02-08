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TIKTok выделит в отдельную категорию правила в отношении челленджей на платформе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - TikTok представил обновленные правила сообщества, которые появятся на платформе в течение следующих недель.

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Речь, в частности, идёт об усилении мер в отношении опасных действий и челленджей. Ранее политика сервиса в этой области входила в раздел "Самоубийство, самоповреждения и опасные действия" правил TikTok. Теперь она будет выделена в отдельную категорию с более подробной информацией, чтобы пользователи могли быстро ознакомиться с инструкциями TikTok в этой области.

Кроме того, будет удаляться не только контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения, но и пропаганда неправильного питания.

Также в правилах сообщества TikTok будут конкретизированы типы ненавистнического поведения, запрещённого на платформе, туда войдет в том числе продвижение программ так называемой репаративной терапии.

Будет расширены меры для защиты безопасности, целостности, доступности и надежности платформы. Речь идет о запрете несанкционированного доступа к TikTok, а также доступ к контенту, учетным записям, системам или данным сервиса и запрет на использование TikTok для совершения преступной деятельности.

При запуске приложения TikTok пользователям будет предложено ознакомиться с обновленными Правилами сообщества.

TikTok

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