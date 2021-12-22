Школьник в Ханты-Мансийске провалился в снег по шею

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийске школьник провалился по шею в сугроб на улице Шевченко, его вытащил из снега посторонний взрослый - таксист. В мэрии города заявили, что тротуар на этой улице был почищен от снега накануне и ребенок намеренно влез в сугроб.

Администрация призвала родителей напомнить детям правила о безопасном поведении на улицах зимой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

Во "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой мужчина вытаскивает из глубокого сугроба мальчика с рюкзаком. Ребенок был в снегу по шею. Автор видео - горожанка Катерина Волкова, написала, что провалившемуся мальчику никто не пытался помочь, и спас его только подвозивший ее таксист "Яндекса" Максат.

"Школьник намерено пошел через сугроб. Напоминаем, что ответственность за детей вне школы несут родители. Просим родителей провести с детьми беседы по соблюдению безопасности движения по городу в зимнее время, так как в некоторых районах города расположены ливневые канализации открытого типа", - сказал представитель мэрии.

Он допустил, что мальчик мог пытаться участвовать в челлендже - местный телеканал ранее объявил конкурс видеозаписей "самого креативного прыжка в сугроб" в Югре, правда, прислать свои работы на конкурс можно было только до 9 декабря.