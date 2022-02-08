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РФ получила право на экспорт молока и молочной продукции в Таиланд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт молока и молочной продукции в Таиланд.

Как сообщает Россельхознадзор, с управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами министерства общественного здравоохранения Таиланда согласован ветеринарный сертификат для экспорта из РФ в эту страну молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота.

Производители, заинтересованные в экспорте, должны быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт в Таиланд.

Кроме того, поставки молочной продукции в эту страну возможны при наличии заинтересованного таиландского импортера, у которого имеется лицензия на такую деятельность. Предварительно импортер должен подтвердить для Минздрава Таиланда соответствие ввозимых товаров установленным в стране требованиям законодательства, пояснил Россельхознадзор.

Россельхознадзор Таиланд

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