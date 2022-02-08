Агентство S&P назвало риски для экономики РФ в случае жестких санкций

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Возможность введения жестких западных санкций в отношении России может оказать дестабилизирующее влияние на экономику страны, говорится в аналитическом отчете агентства S&P Global Ratings.

Между тем базовый сценарий экспертов агентства предусматривает, что в первое время Россия сможет справиться с негативным влиянием. Этому будут способствовать консервативная макроэкономическая политика страны и сильные бюджетные и внешнеэкономические показатели, отмечается в отчете.

"Вместе с тем более негативное развитие ситуации в рамках наиболее неблагоприятного сценария может привести к введению более жестких санкций в отношении основных экспортных товаров России и резкому росту мировых цен на энергоносители", - говорится в отчете S&P.

"Принимая во внимание положение России как второго по величине в мире производителя нефти, мы полагаем, что такие же санкции в отношении российского экспорта нефти, как были введены в отношении Ирана, обусловят мировой энергетический кризис, при котором цены на нефть повысятся более чем до $100 за баррель нефтяного эквивалента", - сказано в отчете.

При этом агентство отмечает, что очень жесткие санкции в отношении отдельных российских экспортеров сырьевых товаров могут оказать такое же дестабилизирующее влияние на глобальные рынки, что обусловливает низкую вероятность их введения.

Тем временем возможные ограничения на владение нерезидентами суверенными долговыми обязательствами РФ на вторичном рынке могут привести к росту стоимости заимствований правительства, однако их влияние на стабильность бюджетных и макроэкономических показателей в краткосрочной перспективе может быть умеренным.

Кроме того, агентство предполагает, что негативное влияние возможного ужесточения санкций на российскую банковскую систему также может быть контролируемым.

"По нашему мнению, российская банковская система является более устойчивой, чем в прошлые годы, и в значительной степени адаптировалась к действию санкций, поскольку большинство крупных государственных банков находятся под секторальными санкциями с 2014 года", - отмечается в отчете S&P.

Тем не менее, "ограничение доступа крупных российских банков к финансовым системам США и еврозоны может негативно сказаться на показателях внешней торговли России и на способности страны проводить трансграничные платежи, в том числе по обслуживанию и погашению долга", говорится в отчете.

Эксперты агентства отмечают, что риск эскалации геополитического конфликта остается высоким, и одним из последствий этого может стать снижение темпов роста экономики России в долгосрочной перспективе.

"Несмотря на быстрое восстановление экономики в 2021 году, невысокие темпы роста ВВП на душу населения в России являются одним из основных факторов, сдерживающих уровень наших суверенных кредитных рейтингов России в настоящее время", - пишет S&P.